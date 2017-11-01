Мэр Еревана присутствовал на церемонии открытия отремонтированного столичного детского сада №26

Мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовал на церемонии открытия отремонтированного столичного детского сада №26. Капитально отремонтированный по годовой программе мэрии Еревана детский сад открыл свои двери перед более чем 110 воспитанниками. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, честь торжественного открытия была предоставлена мэру Еревана и директору детского сада Надежде Баграмян.

В сопровождении руководителя административного района Арабкир, мэр Тарон Маргарян обошел здание, ознакомился с проделанной работой и условиями, созданными для обучения и воспитания детей.

Пользуясь случаем, директор детского сада поблагодарила мэра Еревана за проявленное постоянное внимание и заботу, подчеркнув, что за последние годы программы, направленные на улучшение условий детских садов, действительно, разнообразны и объёмны. Мэр Тарон Маргарян в свою очередь заверил, что реализуемые в детских садах программы по капитальному ремонту и оснащению необходимым инвентарём будут продолжаться и в дальнейшем.

Стоит отметить, что в детском саду, имеющем более 50-летнюю историю, со дня основания не был проведен капитальный ремонт.