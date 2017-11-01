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Иран будет сотрудничать с Россией в Сирии до победы: Роухани


Президент Ирана Хассан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сотрудничество двух стран в Сирии продолжится до окончательной победы над терроризмом. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает пресс-служба Роухани.

Путин ранее прибыл в Тегеран, где запланированы трехсторонние переговоры на высшем уровне Азербайджан-Иран-Россия.

"Сотрудничество Ирана и России будет продолжаться до полной победы над терроризмом", — сообщается на официальном сайте президента ИРИ.

"Иран является соседом и стратегическим партнером России", — сообщила пресс-служба.

Роухани назвал "эффективной" роль РФ в "защите" соглашения по ядерной программе Ирана. Также иранский лидер приветствовал российский капитал в частном секторе иранского бизнеса.

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