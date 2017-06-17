Предстоящие на 2 ноября мероприятия
18:14, Ноябрь 01, 2017
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- 18:14 Предстоящие на 2 ноября мероприятия
- 18:03 Audi ошеломил Лас-Вегас 600-сильным концептом на базе ТТ
- 17:58 Эксперимент: как недостаток сна влияет на нашу психику
- 17:53 Аваков поругался с Порошенко из-за задержания сына
- 17:50 СМИ: глава секретариата кабмина Великобритании оказался в центре сексуального скандала
- 17:43 Открыта противоречащая законам физики планета
- 17:40 Теракт в Нью-Йорке: засняты первые минуты и задержание убийцы
- 17:31 Мэр Еревана присутствовал на церемонии открытия хачкара, увековечивающего память участника Арцахской борьбы Вардана Папикяна
- 17:23 Шахматы учат в жизни быть справедливым, принимать свои победы и поражения: президент Армении
- 17:22 Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу
- 17:07 Геворг Варданян назначен врио директора Музея-института Геноцида армян
- 17:04 Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций
- 16:53 ВС Армении считаются первым гарантом безопасности страны: Президент Армении Серж Саргсян
- 16:51 Состоялось заседание Совета управления дорожного коридора «Север-Юг»
- 16:39 Президент Армении Серж Саргсян прогнозирует большие перспективы для ЕАЭС
- 16:30 Президент Армении посетил Европейскую региональную образовательную академию
- 16:28 Армения продолжит развивать производство качественного вина и обуви: президент Армении Серж Саргсян
- 16:27 Адвокат Пучдемона заявил, что его клиент не явится в испанский суд для дачи показаний
- 16:17 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 16:15 Армен Ашотян: “На пространстве Восточного партнерства конфликты различны – Арцахский вопрос не схож ни с одним”
- 16:14 Иран осудил теракт в Нью-Йорке, выразив соболезнования семьям погибших
- 15:53 Показан Jeep Wrangler нового поколения
- 15:48 Недра огромной голубой дыры изумили ученых
- 15:41 От крупной кибер-атаки пострадали и армянские банки
- 15:27 В 2018 году бюджетные отчисления аппарату правительства Армении увеличатся на 4.4 млрд драмов
- 15:22 Защитник прав человека Армении Арман Татоян считает необходимым усилить безопасность детских садов и школ
- 15:12 Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожертвовал Фонду «Армения» свою зарплату за год
- 15:01 Путин прибыл в Тегеран
- 14:48 Sony объявила о начале продаж новой модели робота-собаки
- 14:45 Председатель Европарламента: Пучдемон не является политическим беженцем
- 14:32 Президент Узбекистана обещал Трампу содействовать расследованию теракта в Нью- Йорке
- 14:21 Друг Джигарханяна рассказал, что актер вернулся к работе в театре
- 14:10 Заместитель председателя НС Армении Эдуард Шармазанов представил спорные, с точки зрения РПА, положения в законопроекте о предупреждении семейного насилия
- 14:10 Ущерб от осенних лесных пожаров в Калифорнии превысил рекордные $3,3 млрд
- 13:49 Назван возраст, после которого опасно иметь детей
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