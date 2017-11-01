Audi ошеломил Лас-Вегас 600-сильным концептом на базе ТТ

Немецкая автомобильная компания Audi показала концепт спортивной модели TT Clubsport. Как передает Арменпресс, об этом в среду, 1 ноября, сообщает HighSnobiety.

Презентация автомобиля состоялась на проходящей в Лас-Вегасе (штат Невада, США) специализированной выставке автомобилей и оборудования SEMA. Машина оснащена пятицилиндровым 2,5-литровым двигателем мощностью 600 лошадиных сил. Кузов стал шире на 14 сантиметров по сравнению с базовой моделью ТТ. По данным производителя, разгон до 100 километров в час занимает 3,6 секунды; максимальная скорость — 310 километров в час. Другие технические данные не разглашаются.

Специалисты высоко оценили концепт, отметив, что вдохновением для дизайнеров послужил гоночный автомобиль конца 1980-х Audi 90 IMSA GTO. О планах серийного выпуска автомобиля не сообщается.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).