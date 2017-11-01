Аваков поругался с Порошенко из-за задержания сына

Между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД страны Арсеном Аваковым произошел конфликт, как передает Арменпресс, об этом сообщает киевский портал LIGA.net со ссылкой на свои источники. Причиной ссоры, по словам собеседников издания, стало задержание сына главы МВД Александра Авакова.

Отмечается, что разговор министра внутренних дел с главой государства «шел практически на повышенных тонах». «Аваков, абсолютно убежденный, что за задержанием сына стоит лично глава государства, требовал объяснений. Порошенко в ответ заверял, что не имеет никакого отношения к произошедшему. Более того — президент выражал поддержку министру, говорил, что все это "провокация" и он искренне ею "возмущен"», — говорится в сообщении портала.

Александра Авакова задержали 31 октября. Следственные действия проходили в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.