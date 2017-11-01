СМИ: глава секретариата кабмина Великобритании оказался в центре сексуального скандала

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась провести расследование в отношении главы секретариата кабинета министров Дамиана Грина на фоне утверждений о его сексуальных домогательствах к одной из сторонниц правящей Консервативной партии. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Press Association.

Ранее в среду газета The Times опубликовала признания 31-летней Кейт Малтби, сотрудницы аналитического центра британских консерваторов Bright Blue. Согласно ее утверждениям, 61-летний Грин коснулся ее колена во время их встречи в пабе в 2015 году, а год спустя отправил ей неприличное sms-сообщение.

Грин уже отверг все обвинения Малтби в свой адрес, назвав их "лживыми и глубоко оскорбительными". Глава секретариата британского кабмина на данный момент является самым высокопоставленным политиком, который столкнулся с обвинениями в сексуальном домогательстве.