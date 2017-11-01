Теракт в Нью-Йорке: засняты первые минуты и задержание убийцы

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Американские СМИ сообщили о задержании 29-летнего уроженца Узбекистана Сейфулло Саипова, который приехал в США в 2010 году. Сообщается также, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство"*.