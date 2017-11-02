Предстоящие новости: 02.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 2-го ноября, состоится очередное заседание правительства Армении. Будет, в том числе, обсуждаться вопрос снижения подоходного налога на зарплаты в пределах 150-300 тысяч драмов на 2% - вместо нынешних 28%, будут взиматься 26%.

В НС Армении состоятся совместные заседания Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам и совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

В Ереване состоится Международный форум по вопросу прав детей на проживание в семье.

Сегодня, 2-го ноября, состоится Международная научная конференция на тему «Прошлое, настоящее и будущее биохимии».

Сегодня, 2-го ноября, состоится пресс-конференция арабиста Саргиса Григоряна.

Сегодня, 2-го ноября, состоится пресс-конференция по случаю концерта солиста оперного театра Артака Киракосяна. Он возвращается на сцену спустя 9 лет, и концерт носит символическое название «Снова на сцене».

В Ереване состоится лекция на тему армянского изобразительного искусства.

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