Мэр Еревана присутствовал на церемонии открытия хачкара, увековечивающего память участника Арцахской борьбы Вардана Папикяна

Мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовал на церемонии открытия хачкара, увековечивающего память участника Арцахской освободительной борьбы Вардана Папикяна. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, честь торжественного открытия была предоставлена мэру Тарону Маргаряну и сестре Вардана Папикяна-Айкуи Папикян. Служители армянской апостольской церкви на месте совершили обряд благословения.

Хачкар установлен на улице Арам Хачатрян административного района Арабкир столицы.

Сестра Вардана Папикяна Айкуи Папикян, выразив благодарность авторам инициативы, отметила, что для их семьи установка хачкара является своеобразным возвращением своего брата, пропавшего без вести в боях при Ерасхаване.

Стоит отметить, что Вардан Папикян был одним из самых молодых участников Арцахской освободительной борьбы, который 18-го января 1990 года участвовал в боях при Ерасхаване и пропал без вести.