Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с терактом в Нью-Йорке, ставшей причиной гибели и ранения десятков невинных жертв.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян выразил свои глубокие соболезнования и поддержку дружественному народу Соединённых Штатов и родным погибших, желая силы и мужества духа, а раненным - скорейшего выздоровления.

«Такие бесчеловечные акты подтверждают нашу убежденность в том, что терроризм не имеет границ, и международному сообществу следует совместно продолжать борьбу за искоренение этого зла против человечества. Мы молимся вместе с дружественным народом Соединенных Штатов за упокой душ невинных жертв и здоровье раненых», - сказано в телеграмме соболезнования.