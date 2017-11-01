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Геворг Варданян назначен врио директора Музея-института Геноцида армян


Решением президиума НАН Армении, с 23 октября временным и.о. директора Музея-института Геноцида армян (МИГА) назначен научный секретарь МИГА, кандидат исторических наук Геворг Варданян, сообщает Арменпресс. Отметим, что директор МИГА, доктор исторических наук Айк Демоян находится в США в рамках программы «Фулбрайт» Гарвардского университета.



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