ВС Армении считаются первым гарантом безопасности страны: Президент Армении Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Россия 24» коснулся перспектив развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сотрудничества в рамках ОДКБ, поддержки культурных связей между Москвой и Ереваном и других вопросов. Как передает «Арменпресс», он высказался также о вопросах безопасности страны.

«Вооруженные Силы Армении являются одним из важных атрибутов нашего государства и призваны обеспечить суверенитет и безопасность нашего народа», – заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу«Россия 24».

«Наши вооруженные силы неплохо оснащены в материально-техническом плане, имеют в своем распоряжении серьезные образцы современного вооружения и укомплектованы высокопрофессиональными офицерами», – указал глава государства.

«Но это не означает, что ВС Армении не должны развиваться и в плане управления войсками, и в плане модернизации вооружений. Именно для модернизации мы и попросили российскую сторону представить кредит. Это не первый кредит, уже следующий кредит, и мы надеемся, что это будет постоянно», – сказал С.Саргсян.

Отметим, согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.

«Мы никому не угрожаем, мы обеспечиваем безопасность своей страны. И ВС Армении являются первым гарантом безопасности Армении. Но в современном мире ни одна страна не в состоянии в одиночку обеспечить полностью свою национальную безопасность. Поэтому страны вступают в союзы», – сказал С.Саргсян.

По его словам, Армения является членом ОДКБ с первого дня ее создания и в рамках Организации отрабатывает вопросы коллективной обороны, безопасности.«Это проявляется в разных формах, в том числе и в форме проведения учений. Недавно на территории Армении прошла часть большого оперативно-стратегического учения «Боевое братство 2017». У нас этап назывался «Взаимодействие 2017», принимали участие все страны-члены ОДКБ, общее количество личного состава – более 2500 человек, было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе до 23 летательных аппаратов. Учения прошли успешно и доказали, что работа, которую мы выполняем, идет только на пользу безопасности наших стран», – заявил С.Саргсян.