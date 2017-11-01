Состоялось заседание Совета управления дорожного коридора «Север-Юг»

Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна в правительстве Армении состоялось заседание Совета управления инвестиционными программами дорожного коридора «Север-Юг» и устойчивого городского развития.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, совет принял к сведению расторжение договора с компанией «Серениссима конструциони» и утвердил пакет конкурсных документов для приобретения работ по строительству дорожного участка Аргаванд-Ширак западной объездной дороги Еревана. Совет обсудил и утвердил также результаты оценки конкурса на приобретение аудиторских услуг в рамках «Транша 2» инвестиционной программы устойчивого городского развития и передал договор закрытому акционерному обществу «Гранд Торонтон».