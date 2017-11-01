Президент Армении Серж Саргсян прогнозирует большие перспективы для ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об это в интервью телеканалу «Россия 24» сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Россия 24» коснулся перспектив развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сотрудничества в рамках ОДКБ, поддержки культурных связей между Москвой и Ереваном и других вопросов.

«ЕАЭС – более высокая форма интеграции, Союз призван содействовать повышению конкурентоспособности и производительности национальных экономик. Здесь проделана большая работа, выгоды есть», – сказал президент.

«Уже с 2016 года ситуация в экономике Армении стабилизировалась, и мы год завершили маленьким, но приростом. За восемь месяцев 2017 года мы имеем индекс экономической активности на уровне около 6%, а это означает рост экономики в 5%. Улучшается структура экономики», – отметил глава государства.

«За 8 месяцев 2017 года мы поставили на рынки стран ЕАЭС на 35% больше товаров, чем за аналогичный период 2016 года», – сказал С.Саргсян.

По его словам, невозможно быстро ожидать полного становления – не только ЕАЭС, но и любой другой серьезной структуры.

«Уверен, что у нас большие перспективы. И мы верим, что ЕАЭС превратится в историю успеха», – подчеркнул президент.

«Те успехи, которые видны за эти три года, говорят о том, что выбор – правильный выбор. Конечно, экономическая ситуация в наших странах немножко снизила ожидаемый эффект, но это уже другое дело. Все экономики зависят от мировых трендов. Я считаю, что работа идет успешно», – отметил президент Армении.