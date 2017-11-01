Адвокат Пучдемона заявил, что его клиент не явится в испанский суд для дачи показаний

Отстраненный от обязанностей главы Каталонии Карлес Пучдемон не явится в четверг в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний. Об этом заявил бельгийский адвокат бывшего лидера Поль Бекар, чьи слова в среду приводит газета ABC, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нет, он [Пучдемон] не придет [в суд], потому что предпочитает наблюдать и ждать", - подчеркнул юрист. "Мы решили не подавать запрос о предоставлении убежища, а оспорить перед судом любой запрос об экстрадиции", - объяснил он.

Согласно решению Национальной судебной коллегии Испании, Пучдемон и ряд других экс-членов правительства региона должны явиться для дачи показаний 2 и 3 ноября. Прокуратура подала иск против бывших руководителей Каталонии, которых обвиняет в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения.

Как сообщила ранее газета El Espanol, в случае, если подозреваемые откажутся явиться в суд, прокуратура может запросить их задержание. Во вторник на пресс-конференции в Брюсселе Пучдемон заверил, что готов пойти в тюрьму, только "если будет решение справедливого суда".





