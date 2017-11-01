Армения продолжит развивать производство качественного вина и обуви: президент Армении Серж Саргсян

Армения продолжит развивать производство качественного вина и обуви. Как передает «Арменпресс», об это в интервью телеканалу «Россия 24» сказал президент Армении Серж Саргсян.

Интервьюер, отметив, что ранне Армения была известна своим коньяком, а армянские вины они открыли для себя лишь побывав в Армении, спросил: «Почему вы скрывали их от нас?».

В ответ президент Армении Серж Саргсян рассказал, что традиции виноделия имеют в Армении многовековую историю. «В советские годы Армения специализировалась на коньяке. За последние 5 лет у нас резко увеличилось число фермеров, занятых виноделием. Кроме того, в виноделие инвестировали некоторые наши соотечественники из диаспоры, которые давно работают в этой отрасли. В Армении сегодня выпускают качественное вино, однако пока в малом количестве. По сравнению с 2014-м годом, экспорт вина в РФ в 2016 году вырос на 70% »,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По поводу производства обуви интервьюер отметил, что в советские годы Армения являлась обувным центром и поинтересовался, какие планы есть в этой отрасли. Как сказал президент Армении Серж Саргсян, в первые 8 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, экспорт обуви из Армении вырос на 48%.

«Мы имеем большой потенциал в этой области, люди остались, и мы будем развивать производство обуви. Думаю, об этом мы сможем говорить через пару лет»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.