Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 1-го ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.-0- Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
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