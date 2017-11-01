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Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта


Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 1-го ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.-0- Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

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