Иран осудил теракт в Нью-Йорке, выразив соболезнования семьям погибших

Тегеран осудил теракт в Нью-Йорке, выразив соболезнования семьям жертв нападения, говорится в сообщении министерства иностранных дел Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Тактика нападений и убийств беззащитных и невинных граждан на улицах и в общественных местах показывает уровень жестокости и безжалостности террористических группировок, таких как ИГ*", — сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, выразив соболезнования семьям жертв теракта.

Он отметил, что единственным способом искоренения терроризма является серьезная, неподдельная и прозрачная борьба всех стран с этим явлением.

По словам Касеми, за появлением террористических группировок на Ближнем Востоке стоят США и их союзники.