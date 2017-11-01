Президент Армении посетил представительство ООН в Армении

Президент Армении Серж Саргсян в связи с 25-летним юбилеем членства Республики Армения в Организации Объединённых Наций и деятельности ООН в Армении посетил представительство ООН в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президент Республики поздравил сотрудников организации во главе с постоянным координатором ООН Бредли Бузетто, а также руководителей и сотрудников специализированных агентств, фондов и программ, являющихся частью армянской команды организации, с этим важным и памятным юбилеем. Президент высоко оценил осуществлённые ООН в Армении за прошедшие 25 лет посредством ереванского представительства программы развития, которые, по его словам, были и целевыми, и разнообразными, начиная от содействия демократическим институтам до помощи малому и среднему бизнесу.

В ходе встречи с постоянным координатором ООН Бредли Бузетто Президент Саргсян выразил надежду, что плодотворное сотрудничество Армении с организацией год от года будет ещё более укрепляться и углубляться. Президент с теплотой вспомнил свою встречу более месяца назад с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерешом в рамках 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи организации. Серж Саргсян подтвердил приверженность Армении основополагающим ценностям, заложенным в основу ООН.

"В полезной и эффективной работе ереванского офиса ООН велик также вклад постоянного координатора Бузетто. Люди в Армении верят офису, при координации которого программ реализуются с высоким профессиональным качеством и с большой ответственностью. ООН, конечно, в первую очередь - объединение государств, сплотившихся вокруг общих целей, и я хочу выразить благодарностью тем многим тысячам людей, выполняющим свою важную миссию под флагом организации, которые каждый день с величайшей преданностью осуществляют свою работу", - сказал Президент Саргсян.

Бредли Бузетто выразил Президенту Республики благодарность за посещение офиса ООН, тёплые слова поздравления и высокую оценку. Он подчеркнул, что офис за эти годы приложил свои наилучшие усилия, чтобы ООН в Армении стала нейтральной площадкой для совместной работы международного сообщества и Армении.

"В Армении ООН реализует многочисленные программы посредством финансирования Европейского союза, Российской Федерации, Соединённых Штатов и других доноров. Мы за эти годы пытались сосредоточиться на решении важных для правительства Армении стратегических задач, например: модернизация пограничных пропускных пунктов, укрепление демократических институтов, проведение демократических выборов, а также работа в направлении решения демографических проблем. Мы ожидаем также реализации новых программ, например: модернизация пограничного пункта Мегри, обсуждаем с МЧС вопрос реализации работ по очистке складов опасных материалов на территории Наирита. Проводим очень хорошую и важную работу в приграничных общинах Тавуша и сейчас изучаем возможность расширения этих программ, включая также приграничные сёла Гегаркуника и Сюника.

Конечно, не нужно забывать ту работу, которую в сотрудничестве с Арменией выполняем с целью помощи сирийским армянским беженцам.

Пользуясь случаем, хочу выразить Армении благодарность за содействие стабильности и миру на всемирном уровне, в частности, за участие и активную роль в важном деле миротворческих миссий в рамках ООН. Хочу подчеркнуть миротворческие миссии Армении в Мали, Ливане и других странах и готовность продолжать эти миссии", - отметил постоянный координатор ООН Бузетто.

В конце встречи Президент Саргсян в сопровождении постоянного координатора ООН осмотрел открытую в офисе выставку "Армения-ООН: 25 лет в семье объединённых наций", в которой посредством фотографий представлено присутствие Армении в ООН в течение 25 лет, а также программы, реализованные организацией в Армении в разных сферах.