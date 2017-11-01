Показан Jeep Wrangler нового поколения

Компания Jeep опубликовала первые официальные фотографии внедорожника Wrangler нового поколения. Публичный дебют автомобиля состоится в конце ноября на моторшоу в Лос-Анджелесе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Судя по снимкам, «Рэнглер» выполнен в стилистике предшественника, сохранив круглые «классические» фары головного света, съемные кузовные панели и откидное лобовое стекло.

Официальной информации о технической начинке внедорожника еще нет – ее опубликуют ближе к премьере модели в Лос-Анджелесе. В мае шпионы раскрыли интерьер нового Jeep Wrangler, а до этого появлялись изображения экстерьера внедорожника

Ожидается, что в моторную гамму войдет двухлитровая «четверка», шестицилиндровый агрегат 3.6 и, впоследствии, дизельный двигатель и даже гибридная силовая установка.