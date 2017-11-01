Недра огромной голубой дыры изумили ученых

Водолазы впервые исследовали огромную голубую дыру, расположенную в 200 километрах от острова Дейдрим вблизи северо-восточного побережья Австралии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

В заполненной водой карстовой воронке водолазы обнаружили здоровые колонии коралловых полипов.

Морской биолог Джонни Гаскелл (Австралия) выложил снимок голубой дыры в Instagram. Там он написал, что голубая дыра ранее была обнаружена геологами, но только недавно подробно исследована учеными.

Голубой дырой называют карстовую воронку, заполненную водой и находящуюся ниже уровня моря. Свое название голубые дыры получили из-за контраста глубокой темно-голубой воды и более светлой воды вокруг.