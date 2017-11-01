В 2018 году правительство Армении получит из госбюджета 18 млрд 591 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждений в НС Армении сказал руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян.

«По сравнению с 2017годом, в 2018 году бюджетные отчисления аппарату правительства Армении увеличатся на 4.4 млрд драмов, что обусловлено рядом факторов, в том числе, переносом ряда программ из администрации президента Армении в аппарат правительства»,- сказал руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян.

По его словам, на текущие нужды аппарата правительства Армении будет затрачено 2 м лрд 234 млн драмов.