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В 2018 году бюджетные отчисления аппарату правительства Армении увеличатся на 4.4 млрд драмов


В 2018  году правительство Армении получит из госбюджета 18 млрд 591 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждений в НС Армении сказал руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян.

«По сравнению с 2017годом, в 2018  году бюджетные отчисления аппарату правительства Армении увеличатся на 4.4 млрд драмов, что обусловлено рядом факторов, в том числе, переносом ряда программ из администрации президента Армении в аппарат правительства»,- сказал руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян.

По его словам, на текущие нужды аппарата правительства Армении будет затрачено 2 м лрд 234 млн драмов.

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