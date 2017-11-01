Защитник прав человека Армении Арман Татоян считает необходимым усилить безопасность детских садов и школ

Аппарат омбудсмена Армении внимательно следил за событиями с захватом заложников в детском саду в Армавире и находился на связи с Полицией. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Арман Татоян.

По его словам, когда ребенок благодаря усилиям полицейских был освобожден, представители защитника прав человека посетили больницу, побывали с разрешения родных в доме, поговорил с родителями, выразили готовность оказать психологическое и иное содействие. Как отметил Арман Татоян, этот инцидент раскрывает важную проблему – обеспечения безопасности в детских садах и школах. По словам омбудсмена, в этом направлении планируется объемная работа. Одним из вариантов может быть установка специальной техники – закодированные двери, например. «Решение должно быть очень деликатным, поскольку мы имеем дело с детьми», - отметил Татоян, добавив, что пока ситуация беспокоящая, поскольку можно очень легко проникнуть в детский сад или школу.