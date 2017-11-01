Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожертвовал Фонду «Армения» свою зарплату за год

Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожертвовал Фонду «Армения» более 10 млн драмов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал исполнительный директор Фонда Ара Варданян. 1-го ноября премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Фонд «Армения», чтобы знакомиться с его деятельностью. «Мы благодарны премьер-министру за визит, он посетил нас по нашему приглашению. Прежде всего, я представил ему наши программы и планы на будущее, и, когда мы были в финансовом отделе, неожиданно для нас премьер-министр заявил что жертвует Фонду свою зарплату за год, что чуть превышает 10 млн драмов»,- сказал исполнительный директор Фонда Ара Варданян.

В этом году ежегодный телемарафон Фонда «Армения» состоится 23-го ноября. Собранные средства предназначены для строительства оросительной системы в Арцахе.