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Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожертвовал Фонду «Армения» свою зарплату за год


Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожертвовал Фонду «Армения» более 10 млн драмов. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал исполнительный директор Фонда  Ара Варданян. 1-го ноября премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Фонд «Армения», чтобы знакомиться с его деятельностью.  «Мы благодарны премьер-министру за визит, он посетил нас по нашему приглашению. Прежде всего, я представил ему наши программы и планы на будущее, и, когда мы были в финансовом отделе, неожиданно для нас премьер-министр заявил что жертвует Фонду свою зарплату за год, что чуть превышает 10 млн драмов»,- сказал исполнительный директор Фонда  Ара Варданян.

В этом году ежегодный телемарафон Фонда «Армения» состоится 23-го ноября. Собранные средства предназначены для строительства оросительной системы в Арцахе.

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