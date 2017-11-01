Sony объявила о начале продаж новой модели робота-собаки

Корпорация Sony объявила в среду, что с января 2018 года начинает продажу новой модели робота-собачки. Как говорится в пресс-релизе компании, он получил имя aibo в память о предыдущих устройствах такого типа. Прежние роботы имели аналогичное название, однако оно писалось большими латинскими буквами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Новая электронная собачка будет подключена к интернету, она получит возможность управлять домашними электроприборами. Однако главная функция aibo - играть со своим хозяином. Разработчики уверяют, что существенно улучшили способности робота двигаться и передавать различные эмоции.

"Это устройство для радости и веселья, мы уверены, что aibo станет настоящим семейным любимцем", - заявил в среду на пресс-конференции в Токио президент Sony Кадзуо Хираи.

Компания намерена продавать робота-собачку почти за 214 тыс. иен (около $1,9 тыс.). Кроме этого для использования aibo нужно будет заключить отдельный трехлетний договор на его обслуживание, что потребует в самом дешевом варианте 90 тыс. иен (более $790).