Председатель Европарламента: Пучдемон не является политическим беженцем

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не является политическим беженцем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение высказал в опубликованном в среду интервью газете Corriere della Sera председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Карлес Пучдемон приехал в Брюссель как европейский гражданин, поскольку в этом качестве он пользуется всеми свободами, может путешествовать, как хочет. Он не является политическим беженцем, его никто не преследует. Он не бежит от диктаторского режима, как в Северной Корее или в Венесуэле, наоборот, Испания - пример настоящей демократии. Но он нарушил как законы Каталонии, так и конституцию страны, входящей в ЕС", - сказал Таяни.

При этом глава ЕП считает, что ЕС не должен заниматься судьбой Пучдемона. "Не думаю, что это дело Европы, - считает Таяни. - Это внутреннее дело Испании".

Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон находится в Брюсселе. Против него и его ближайшего окружения испанская юстиция выдвинула обвинения в подстрекательстве к бунту, что грозит ему 30 лет тюрьмы.





