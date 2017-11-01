Президент Узбекистана обещал Трампу содействовать расследованию теракта в Нью- Йорке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил президенту США Дональду Трампу соболезнования в связи с терактом в Нью-Йорке и обещал содействовать расследованию этого преступления, в совершении которого подозревается выходец из Узбекистана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в послании узбекского лидера на имя Трампа, которое было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Узбекистана.

" Этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания", - отметил Мирзиёев. "Узбекистан со своей стороны готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта", - заявил Мирзиёев.

Во вторник мужчина за рулем пикапа задавил в Нью-Йорке восемь человек. По данным СМИ, за рулем автомобиля находился уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. Власти считают, что мужчина действовал намеренно, и назвали произошедшее террористическим актом.





