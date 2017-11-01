Друг Джигарханяна рассказал, что актер вернулся к работе в театре

Актер и режиссер Армен Джигарханян активно включился в работу в театре под своим руководством, репетиции проходят в штатном режиме. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

"Армен Борисович активно включился в работу. В театре репетиции и спектакли проходят в спокойном, штатном режиме", — сообщил Согомонян.

На прошлой неделе в театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера. Артист 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу, где пробыл две недели.