Заместитель председателя НС Армении Эдуард Шармазанов представил спорные, с точки зрения РПА, положения в законопроекте о предупреждении семейного насилия

Заместитель председателя НС Армении Эдуард Шармазанов продолжает придерживаться того мнения, что в законопроекте о предупреждении семейного насилия имеются спорные, с точки зрения РПА, положения. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

По его словам, продолжаются обсуждения с тем, чтобы привести законопроект в соответствие с желаемыми концепциями.

«Дело не в том, что озабоченность высказала только РПА. Во время слушаний в НС Армении, как минимум, еще 2 фракции высказались об этом. Я удивлен тем, что вы удивлены тем, что у нас есть озабоченность»,- сказал в беседе с журналистами в НС Армении заместитель председателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, в законопроекте нет четкости в определениях экономического, психологического насилия, нет также ясности в вопросе убежищ.

«Есть проблемы, связанные с авторитетом родителей, тысячи проблем: не так, что сказанное мною является истиной в последней инстанции, попросту мы являемся национальной консервативной партией, и не раз говорили, что основой государства является традиционная семья. Если люди забыли, то напомню: 26-го ноября 2016 года на съезде РПА президент Армении, председатель РПА Серж Саргсян сказал, что основой нашего государства является традиционная армянская семья. Все те пункты, которые являются проблематичными для традиционной армянской семьи, мы будем предлагать пересмотреть»,- сказал в беседе с журналистами в НС Армении заместитель председателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, на самом деле, традиционная армянская семья далека от побоев. Ни один нормальный человек не является сторонником насилия, более того, РПА является противницей насилия.

На вопрос, будут ли они голосовать против законопроекта в его нынешнем виде, заместитель председателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что он видит спорные пункты, а остальное станет ясно во время обсуждений.