Ущерб от осенних лесных пожаров в Калифорнии превысил рекордные $3,3 млрд

Сумма обращений в страховые компании из-за порчи имущества разрушительными лесными пожарами, которые бушевали этой осенью на севере Калифорнии, превысила отметку в $3,3 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Это самый значительный ущерб, причиненный пожарами, в истории США, отмечает MarketWatch.

"Страховые убытки достигли шокирующих $3 млрд, и несомненно они будут расти, так как требования продолжают поступать, - заявил государственный страховой инспектор Дейв Джонс. - Потребуются годы, чтобы эти общины восстановились и отстроились".

Пожары в Калифорнии этой осенью в основном затронули северную часть штата, где расположены винодельческие районы. По последним данным, от огня погибли 43 человека. Пострадало или было разрушено более 14,7 тыс. жилых домов и 728 объектов бизнеса, а также свыше 3,6 тыс. частных и коммерческих автомобилей, сельскохозяйственной техники и судов.