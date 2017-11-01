Назван возраст, после которого опасно иметь детей

Американские ученые установили, что зародыши, которые были получены от спермы мужчин старшего возраста, развиваются медленнее, чем эмбрионы, появившиеся от клеток молодых партнеров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад, представленный на конференции Американского общества репродуктивной медицины.

Исследователи из научного центра Бостона определили, что эмбрионы, полученные с помощью спермы мужчин старше 50 лет, развиваются на 35% медленнее, чем зародыши от людей до 35 лет. Зародыш, полученный от мужчин старшего возраста, на 4,3% позднее достигает стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление эмбриона к стенке матки. К подобным выводам авторы пришли, проанализировав видеозаписи, на которых запечатлено развитие 3532 эмбрионов, взятых у 527 гетеросексуальных пар.

Ученые из медицинского центра Weill Cornell Medicine установили, что с возрастом сперма мужчин накапливает мутации. Это повышает вероятность зачатия нездорового эмбриона.