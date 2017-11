Американская певица Селена Гомес названа "Женщиной года" по версии журнала Billboard. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается во вторник на сайте издания.

"Селена не только находится на верхушке [музыкальных] чартов, но и постоянно вдохновляет молодых женщин работать с полной самоотдачей, быть самими собой и не бояться использовать свой голос… Мы очень рады возможности назвать ее своей "Женщиной года", - приводит журнал слова главы The Hollywood Reporter - Billboard Media Group Джона Амато.

В прошлом году этого звания удостоилась Мадонна. Ранее премии получали Леди Гага, Тэйлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферги и Бейонсе.

Как отмечает издание, вручение награды состоится на ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет 30 ноября в Лос-Анджелесе.

Селена Гомес начала свою карьеру в качестве актрисы кино и телевидения в 2002 году, озвучила несколько диснеевских мультфильмов и снималась в сериалах. В 2009 году вместе со своей группой Selena Gomez & the Scene выпустила свой дебютный альбом Kiss and Tell. В 2012 году начала свою сольную карьеру, выпустив альбомы Stars Dance (2013) и Revival (2015). Гомес активно занимается благотворительностью, в 2009 году стала самым юным членом Детского фонда ООН (UNICEF).