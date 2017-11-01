Панихида и последнее прощание с Александром Григоряном состоятся в родном театре

Созданная под руководством министра культуры Армении правительственная комиссия по организации похорон художественный руководителя Ереванского русского драматического театра имени Станиславского Александра Григоряна приняла решение о том, что панихида состоится 3-го ноября, с 18։00 до 20։30, церемония последнего прощания с Александром Григоряном состоится 4-го ноября, с 11։00 до 13։00, в здан ии Ереванского русского драматического театра имени Станиславского.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, министр культуры Армении Армен Амирян выразил соболезнования семье и близким покойного.

Ранее сообщалось, что после длительной болезни на 81 году жизни скончался художественный руководитель Ереванского русского драматического театра имени Станиславского Александр Григорян. Об этом на своей страничке в Facebook написал сын Александра Григоряна.

Александр Григорян родился в 1936 г. в г. Баку, рос в культурной армянской семье: отец был раскулачен во время советизации, мать была учителем русского языка и литературы.

Окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерская Л. Вивьена) в 1962 г. В двадцать шесть лет А. Григорян был назначен на должность главного режиссера Смоленского областного театра, став самым молодым главрежом в СССР. Проработав в Смоленске три года, с 1965 г. являлся главным режиссером Ереванского государственного русского драматического театра им. К.Станиславского, на сцене которого в общей сложности поставил более 100 спектаклей.

Поставил спектакли: Левая грудь Афродиты» и «Одноклассники» Ю.Полякова, «Живем мы хорошо»(«Гнездо глухаря») В.Розова, «Я женюсь на американке» («Кум Моргана») А.Ширванзаде, «Маньяк» Г.Слуцки. 2011 г. в Чите состоялась премьера спектакля «Лунное чудовище» Р.Калиноски, поставленный А.Григоряном.