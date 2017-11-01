В Армении началась подготовка объектов военной базы ЮВО к зимнему периоду обучения

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении началась подготовка военных объектов учебно-материальной базы (УМБ) к новому учебному периоду.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в целях безопасности военнослужащих, привлекаемых к ремонтно-восстановительным работам, инженерно-саперным подразделением соединения будет проведена очистка территории полигонов «Камхуд» и «Алагяз» от взрывоопасных предметов и оборудование окопов, рвов и траншей УМБ.

В течение месяца будут проведены мероприятия по ремонту и восстановлению переносной учебно-материальной базы в подразделениях, учебных классах, казармах, на полигонах «Камхуд», «Алагяз» и военном аэродроме «Эребуни».

За подготовительный период будет выполнено более 500 мероприятий и задач по подготовке танковых директрис и директрис для БМП, тактических полей, войсковых стрельбищ, танкодромов и автодромов. В том числе будет проложено более 5 км. кабеля, восстановлено более 2 тыс. мишеней, обслужено более 200 подъемников, покрашено более 3 тыс. специальных объектов, тренажеров и комплексов УМБ.

Всего к мероприятиям по подготовке учебно-материальной базы в российском соединении в Закавказье привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.