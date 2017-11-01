Гигантский питон на железнодорожной станции шокировал индийских паломников
В индийском городе Джамму, штат Джамму и Кашмир, на железнодорожную станцию заполз гигантский питон. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Змея длиной не менее 4,5 метра обвила опору на платформе. Необычное зрелище шокировало многочисленных паломников, которые направлялись в храм Вайно Деви Манди на празднование фестиваля Дивали.
Очевидцы утверждают, что о найденной рептилии немедленно сообщили в природоохранное ведомство. Прибывшие специалисты и местные жители совместными усилиями поймали питона, отвезли его в лес и выпустили на волю.
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