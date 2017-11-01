Олимпийский огонь доставили в Южную Корею

Олимпийский огонь прибыл в среду в Южную Корею, где в феврале 2018 года пройдут зимние Олимпийские игры, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. Организаторы Олимпиады в южнокорейском городе Пхенчхан доставили огонь из Афин, где накануне прошла торжественная церемония.

Теперь в течение 100 дней по территории Южной Кореи будет проходить эстафета передачи огня, в которой примут участие 7,5 тыс. факелоносцев. Огонь преодолеет маршрут общей протяженностью в более 2 тыс. км.

100-дневная эстафета началась в городе Инчхон, а завершится в Пхенчхане. Ожидается, что огонь прибудет в Сеул в середине января.

Первым факелоносцем стала 13-летняя южнокорейская фигуристка Ю Юнь. Она первая приняла факел из рук организаторов Олимпиады-2018 в международном аэропорту Инчхона, а затем пробежала с ним 200 метров.

Зимние олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.