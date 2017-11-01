Олимпийский огонь доставили в Южную Корею
Олимпийский огонь прибыл в среду в Южную Корею, где в феврале 2018 года пройдут зимние Олимпийские игры, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. Организаторы Олимпиады в южнокорейском городе Пхенчхан доставили огонь из Афин, где накануне прошла торжественная церемония.
Теперь в течение 100 дней по территории Южной Кореи будет проходить эстафета передачи огня, в которой примут участие 7,5 тыс. факелоносцев. Огонь преодолеет маршрут общей протяженностью в более 2 тыс. км.
100-дневная эстафета началась в городе Инчхон, а завершится в Пхенчхане. Ожидается, что огонь прибудет в Сеул в середине января.
Первым факелоносцем стала 13-летняя южнокорейская фигуристка Ю Юнь. Она первая приняла факел из рук организаторов Олимпиады-2018 в международном аэропорту Инчхона, а затем пробежала с ним 200 метров.
Зимние олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.
The @OlympicFlame arrives in Incheon #100DaysToGo @PyeongChang2018 @Olympics pic.twitter.com/lZsdy82uvl— Olympics (@Olympics) 1 ноября 2017 г.