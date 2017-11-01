Возросло число случаев отравления угарным газом: абоненты не соблюдают правила безопасности пользования

В этом году в Армении возросло число случаев отравления угарным газом. В ответ на запрос «Арменпресс», из Центра управления кризисными ситуациями МЧС Армении сообщили, что с 1-го января 2017 года по 25-е октября в Армении зарегистрировано 276 случаев отравления угарным газом, что больше того же периода прошлого года на 112. По сведениям источника, в этом году в Армении было 7 смертных случаев от отравления угарным газом. В прош;ом году в этот период жертв не наблюдалось. «В этом году от отравления угарным газом пострадали 613 человек, тогда как в прошлом году в этот период от отравления угарным газом пострадали 388 человек»,-сообщаили в МЧС.

В этом году в Ереване от отравления угарным газом пострадали 127 человек, тогда как в прошлом году в этот период от отравления угарным газом пострадали 58 человек. меньше всего пострадавших было в Вайоц Дзоре - 1 человек.

В беседе с «Арменпресс» начальник отдела по техническому контролю ЗАО «Газпром Армения» Ашот Григорян сказал, что отравления являются последствием несоблюдения правил безопасности пользования абонентами.

«Наши граждане закрывают вентиляционные отверстия тряпками, отключают системы безопасности, что и приводит к несчастным случаям»,- сказал начальник отдела по техническому контролю ЗАО «Газпром Армения» Ашот Григорян.

По его словам, закон не предусматривает за подобные действия штрафов или пеней.

«В отопительный сезон наши специалисты проводят инспекции у пользователей, охватывая общим числом около 685 тысяч абонентов»,- сказал начальник отдела по техническому контролю ЗАО «Газпром Армения» Ашот Григорян.