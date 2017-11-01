Петиция за импичмент Трампа набрала миллион голосов

Петиция с требованием подвергнуть президента США Дональда Трампа импичменту набрала более миллиона подписей за 10 дней. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Axios.

Инициатором создания петиции, размещенной на сайте needtoimpeach.com 20 октября, был миллиардер и политический активист Том Стайер. "Дональд Трамп привел нас на грань ядерной войны, он препятствовал правосудию и брал деньги у правительств других стран. Мы должны организовать импичмент этого опасного президента", — гласит текст документа.

Трамп 27 октября в своем Twitter прокомментировал замыслы Стайера, назвав его «чокнутым и абсолютно ненормальным».

Конституция США предусматривает возможность импичмента президента. Для этого нужно собрать большинство голосов в палате представителей, после чего необходимо заручиться голосами двух третей членов сената.