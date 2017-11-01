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На таможенном КПП в Мегри предотвращен ввоз особо крупной партии наркотиков на территорию Армении


В результате совместной операции сотрудников КГД и Управления по борьбе с наркоторговлей на таможенном КПП в Мегри предотвращен ввоз особо крупной партии наркотиков на территорию Армении, а именно, 105 кг героина. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

При рентген-обследовании транспортного средства, управляемого прибывающим из Ирана гражданином Турции Ферди Оздемиром, - рефрижератор «DAF», принадлежащий ООО «Омертранспорт», возникли подозрения, и рефрижератор, под усиленным контролем таможенников, был препровожден в Ереван, где в тайнике в грузовом отсеке  нашли 105 кг героина. Материалы переданы в СНБ.

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