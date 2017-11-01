В Армении в российской военной базе ЮВО проведен День экологии

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении в рамках проведения месячника безопасности военной службы, проведен День экологии. Более 500 военнослужащих и членов их семей в военных городках Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов провели уборку прилегающей территории, облагородили памятники на мемориальных комплексах «Воинской Славы» и «Холм Чести», подготовили к зимнему периоду кусты и деревья.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, мероприятия по сохранению окружающей среды проводятся в соединении в преддверии подготовительного периода обучения, направленные на улучшение всеми категориями военнослужащих экологической обстановки на всех военных объектах военной базы в Закавказье.

Командованием базы в Армении уделяется большое внимание мероприятиям по обеспечению экологической безопасности, с учетом выполняемых задач военнослужащими на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз», и на военных объектах в городах Гюмри и Ереван в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.