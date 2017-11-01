Зона свободной торговли на границе с Ираном в Мегри предоставляет большие возможности: президент Армении Серж Саргсян

Зона свободной торговли на границе с Ираном в Мегри предоставляет большие возможности для стран ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом заявил РИА Новости президент Армении Серж Саргсян. В интервью специальному корреспонденту Полине Чернице он рассказал о том, как развивается экономика страны, особенно сельхозэкспорт, после вступления в Евразийский союз и что армянские высокотехнологичные компании уже не только выходят на российский рынок, но и участвуют в проектах по промышленной кооперации на территории России.

«- Очень много армян проживают исторически на территории Ирана, и сейчас идет очень много разговоров о трехстороннем экономическом сотрудничестве между Россией, Арменией и Ираном. С учетом возможности Евразийского экономического союза — о каком потенциале может идти речь?

— Мы создали зону свободной торговли с согласия стран-членов ЕАЭС прямо на границе с Ираном — в Мегри, и учитывая тот факт, что с той стороны тоже действует свободная экономическая зона, здесь, конечно, существуют большие возможности. Мы в рамках ЕАЭС ведем переговоры с иранской стороной о подписании договора о свободной торговле. Я думаю, что переговоры дойдут до эффективного завершения, и мы подпишем соглашение.

— О каких сроках идет речь?

— Я думаю, что речь идет о месяцах»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.