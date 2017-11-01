О закрытии Мецаморской ААЭС не может быть и речи: президент Армении Серж Саргсян

О закрытии Мецаморской ААЭС не может быть и речи. Эти дискуссии инициируются искусственно и не имеют никакого отношения к реальности. Как передает «Арменпресс», об этом заявил РИА Новости президент Армении Серж Саргсян. В интервью специальному корреспонденту Полине Чернице он рассказал о том, как развивается экономика страны, особенно сельхозэкспорт, после вступления в Евразийский союз и что армянские высокотехнологичные компании уже не только выходят на российский рынок, но и участвуют в проектах по промышленной кооперации на территории России.

«— Энергетика, как вы отметили, является одной из важнейших сфер экономического сотрудничества России и Армении. Тем не менее, как стало известно, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом, подписание которого ожидается в конце ноября в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства", содержит пункт, предусматривающий закрытие Армянской АЭС в городе Мецаморе. Это случится после истечения срока российско-армянского контракта по модернизации АЭС (после 2026 года) или раньше?

— Эти дискуссии (о закрытии станции. — Прим. ред.) инициируются искусственно и не имеют никакого отношения к реальности. В проекте соглашения с ЕС этот пункт сформулирован по умолчанию (имея в виду объективный срок эксплуатации Мецаморской АЭС). Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС. Финансирование продления срока эксплуатации АЭС будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС. Важно отметить, что АЭС действует в полном соответствии с критериями МАГАТЭ, и это — заключение международных специализированных учреждений. Выполняются мероприятия по повышению проектной и эксплуатационной безопасности, а также по модернизации. Так что Мецаморская АЭС как минимум до 2027 года будет служить. Мы считаем, что для своей безопасности, в первую очередь энергетической, атомная энергетика всегда будет присутствовать в Армении.

— То есть после подписания этого соглашения с ЕС в ноябре не может идти речь о ее закрытии?

— Нет-нет. В соглашении нет такого пункта»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.