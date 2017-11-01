На евразийском пространстве альтернативы ЕАЭС нет

«ЕАЭС – естественное пространство жизни для граждан стран Союза. Наша задача – создать для них и бизнес-сообщества благоприятные условия. Это означает снимать барьеры, ограничения, чтобы люди, капитал, товары и услуги могли свободно передвигаться», – заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, выступая на XII Международной конференции ЕАБР «Евразийская интеграция», передает Арменпресс.

По мнению Тиграна Саркисяна, добиться этого можно путем институциональных реформ, ориентированных на будущее. «Цифровая трансформация, в частности, – это очевидный глобальный тренд, и если мы здесь будем запаздывать, то будут возникать новые барьеры, изъятия и ограничения», – уверен Председатель Коллегии ЕЭК.

Оценивая эффективность текущих интеграционных процессов, Тигран Саркисян обратил особое внимание на то, что Евразийская экономическая комиссия была создана именно для того, чтобы обеспечить согласованность тех изменений, которые должны были произойти во всех странах Союза при переходе к общим рынкам товаров, услуг, капитала и рабочей силы. «Мы должны отражать интересы всех пяти стран-участниц», – считает Председатель Коллегии ЕЭК. Для этого Комиссия продолжает работу по формированию единых таможенных правил, разработке общих технических регламентов, фитосанитарных и ветеринарных требований. Сегодня порядка 50% той деятельности, которой занимается ЕЭК, так или иначе связано со снятием барьеров, изъятий, ограничения. «Создание «Белой книги», в которой мы попытались не просто описать эти барьеры, но и найти согласованную позицию стран по их устранению, можно считать большим прорывом этого года», – убежден Председатель Коллегии ЕЭК.

«Одновременно нам все время приходится переосмысливать ход интеграции, – отметил Тигран Саркисян. – Сегодня актуальная задача - расширение полномочий и, соответственно, повышение уровня ответственности Комиссии. Расширять сферу ответственности наднационального органа – значит обращать внимание на общие интересы».

«Если мы создали наднациональный орган, отражающий интересы всех сторон, он должен работать. Поэтому полномочия надо расширять. Тем самым ответственность Комиссии за общее будущее будет более явной. И с этой точки зрения полезен опыт Европейского союза, потому что в мировой практике мы, наверное, второе экономическое объединение с такой глубокой интеграцией и наднациональным органом», – подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК.

Позиция Комиссии была поддержана всеми участниками пленарной сессии. В частности, о том, что нужно усилить роль наднациональных институтов отметил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В частности, он заявил, что «Россия должна будет, по сути, смелее делегировать свои суверенные права на этот уровень, отказаться от некоторой своей самостоятельности и национального эгоизма».

По мнению Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, «будущее интеграционных процессов во многом зависит от того, смогут ли страны Союза сообща реагировать на все глобальные вызовы». Только вместе, в одном интеграционном объединении, можно стать успешными и найти свое место среди мировых лидеров. Это позволит поднять уровень благосостояния граждан и обеспечить конкурентоспособность евразийского бизнеса, уверен Тигран Саркисян.