Число сотрудников Аппарата президента Армении не превысит 200 человек. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня в Национальном Собрании Армении руководитель аппарата президента РА Армен Геворкян в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год, отвечая на вопрос депутата от блока «Елк» Эдмона Марукяна.

Он отметил, что изменениями предусмотрено, что некоторые программы и функции перейдут к правительству, в частности деятельность информационной государственной некоммерческой организации, осуществляемые с академией госуправления программы.

Также аппарат президента в 2018 году откажется от расходов на строительство и ремонт, средства будут направлены на выплаты зарплат, командировки, представительскими расходами, а все остальные и прочие расходы.

«В течение 2017 года мы уже дважды проводили сокращения в Аппарате президента Армении», – сообщил он, добавив: число сотрудников с 410 начале года доведено до 330.

«При этом мы предусматриваем, что максимальное число сотрудников Аппарата президента должно достигать 180-200 человек», – подчеркнул Армен Геворкян.

Отметим, сегодня, 1 ноября, на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении продолжились обсуждения проекта закона РА «О Государственном бюджете РА на 2018 г.».