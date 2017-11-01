В НС Армении для журналистов будут созданы современные центры, оснащенные соответствующей техникой. Как передает «Арменпресс», об этом сказал руководитель аппарата НС Армении Ара Сагателян, отвечая на вопрос депутата Национального Собрания Армении от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Маргарит Есаян о том, какие меры будут приняты для облегчения и повышения эффективности работы журналистов в НС РА.

А. Сагателян предложил после заседания ознакомиться с разрабатываемыми проектами, подчеркнув, что будет создана современная медиасреда. В парламенте журналистам будут предоставлены отдельные помещения, оснащенные современной техникой и кондиционерами, созданы надлежащие условия для работы, нормальное освещение, при котором телекомпании смогут получить хорошие кадры.

«Будет создана современная медиасреда, аккредитованные в НС РА журналисты могут находиться там, работать, оттуда следить за заседаниями комиссий и парламента», – отметил А. Сагателян.

А после заседания в ходе брифинга А. Сагателян отметил также, что соответствующие работы будут проведены до конца сентября 2018 года.

«Кроме этого, на базе библиотеки будет создан центр обсуждений», – подчеркнул он.

Отмечается также, что в ходе обсуждения проекта бюджета на 2018 год депутат от оппозиционной парламентской фракции «Выход» («Елк») Артак Зейналян спросил А. Сагателяна, какое оборудование планируется приобрести.



А. Сагателян отметил, что для этих целей было запрошено 125 млн. драмов, выделено 45 млн. драмов, посему необходимо действовать в рамках выделенных средств.

«Однако мы активно работаем с ООН, что предполагает и технических компонент. В частности речь идет о технике на сотни тысяч долларов, посредством гранта», – подчеркнул он.