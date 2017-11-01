Некоторые программы администрации президента Армении в 2018 году перейдут в ведение правительства

Если в 2017 году на расходы Аппарата президента РА было выделено 4 млрд 880 млн драмов, то для 2018 года эта сумма составит 2 млрд 381 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня в Национальном Собрании Армении руководитель аппарата президента РА Армен Геворкян в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год.

Он напомнил, что сокращение финансирования обусловлено проведенными в Армении конституционными реформами, согласно которым Армения переходит от президентской к парламентской модели государственного управления.

«Как минимум до 9 апреля 2018 года действующий президент будет полноценно исполнять свои предусмотренные Конституцией полномочия, следовательно при расчете необходимого финансирования мы учитывали данный фактор», – сказал А.Геворкян.

Он отметил, что изменениями предусмотрено, что некоторые программы и функции перейдут к правительству, в частности деятельность информационной государственной некоммерческой организации, осуществляемые с академией госуправления программы.

Также аппарат президента в 2018 году откажется от расходов на строительство и ремонт, средства будут направлены на выплаты зарплат, командировки, представительскими расходами, а все остальные и прочие расходы.

«В течение 2017 года мы уже дважды проводили сокращения в Аппарате президента Армении», – сообщил он, добавив: число сотрудников с 410 начале года доведено до 330.

«При этом мы предусматриваем, что максимальное число сотрудников Аппарата президента должно достигать 180-200 человек», – подчеркнул Армен Геворкян.

Отметим, сегодня, 1 ноября, на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении продолжились обсуждения проекта закона РА «О Государственном бюджете РА на 2018 г.».