Папа римский Франциск признался, что иногда засыпает во время молитвы

Папа римский Франциск признался во вторник, что иногда засыпает во время молитвы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом 80-летний понтифик заявил в интервью итальянскому католическому телеканалу TV2000.

"Несколько раз я засыпал во время молитвы. То же случалось и со святой Терезой из Лизьё: она говорила, что Господь любит, когда она засыпает", - рассказал глава Римско-католической церкви.

Он отметил, что для него это "один из многих способов освятить имя Бога и почувствовать себя ребенком на его руках".



