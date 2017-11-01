РФ поставит Армении новые партии военной техники: президент Армении Серж Саргсян

Москва в ближайшее время поставит в Ереван партию оружия в рамках действующего соглашения, реализация нового, уже подписанного 100-миллионного контракта, начнется после завершения всех межгосударственных согласований. Как передает «Арменпресс», об этом заявил РИА Новости президент Армении Серж Саргсян. В интервью специальному корреспонденту Полине Чернице он рассказал о том, как развивается экономика страны, особенно сельхозэкспорт, после вступления в Евразийский союз и что армянские высокотехнологичные компании уже не только выходят на российский рынок, но и участвуют в проектах по промышленной кооперации на территории России.

—Не могу не спросить вас о новом соглашении по поставкам российского оружия. Можно ли говорить, что реализация этого соглашения начнется до конца этого года?

— Нет, потому что до конца этого года мы будем реализовывать еще предыдущий договор. На днях мы ждем новых поставок и до конца года закроем все вопросы, связанные с предыдущим договором. Мы уже в Ереване подписали новый договор, он должен пройти все российские и армянские инстанции, затем — процедуру ратификации, а вот уже после этого мы начнем работу с соответствующими производителями с российской стороны для реализации этой программы. Так быстро это не получается, к сожалению.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении со стороны РФ Армении кредита на сумму в 200 млн долларов для приобретении вооружений российского производства.

По проекту нового соглашения, которое 12-го октября было одобрено правительством Армении, о предоставлении со стороны РФ Армении кредита на сумму в 100 млн долларов для приобретении вооружений российского производства, кредит предоставляется сроком на 15 лет, под 3% годовых, Армения получит кредитные средства в 2018-2022 годах.