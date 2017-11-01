СМИ: премьер Канады пришел на заседание парламента в костюме Супермена

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел во вторник на заседание национального парламента в костюме героя комиксов Супермена, в котором политик собирается отметить праздник Хеллоуин. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CTV.

Глава правительства подошел к залу заседаний, около которого стояли журналисты, в синем деловом костюме и белой рубашке с красным галстуком. На нем были большие очки в черной оправе, а волосы премьера были приглажены гелем. Именно так выглядит Кларк Кент, как зовут Супермена, в "обычной" жизни.