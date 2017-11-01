Продолжаются обсуждения госбюджета на 2018 год на совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

В системе госуправления Армении в 2018 году планируется сокращение около 770 штатов сотрудников. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян, отвечая на вопрос депутата от блока «Елк» Эдмона Марукяна.

«В системе госуправления Армении в 2018 году планируется сокращение около 770 штатов сотрудников»,- сказал замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

На вопрос, есть ли в числе сокрашаемых штатных единиц позиция вице-губернаоров, замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян затруднился ответить, однако председатель Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Грайр Товмсян сказал, что в числе сокрашаемых штатных единиц позиции вице-губернаоров нет.